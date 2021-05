Anna Corona ha risposto alle domande della trasmissione Quarto Grado, mostrandosi all’intera Italia dopo tutti questi anni. La donna ha ribadito la loro innocenza, la sua e quella di Jessica Pulizzi e spiegato come stanno vivendo da quando il processo mediatico le ha travolte.

Hanno ricevuto minacce, anche rivolte alla bambina di Jessica, che oggi è mamma. Anna Corona ha spiegato a Quarto Grado che non sa perché gli inquirenti siano tornati ad ispezionare la sua ex casa ed è certa che non troveranno nulla, perché loro non c’entrano nulla. Poi, guardando dritta nelle telecamere, l’ex moglie di Piero Pulizzi, si è rivolta a Piera Maggio e le ha lanciato un appello:

"Io sono con te"Anna Corona rivolge un appello a Piera MaggioL'intervista completa -> https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartogrado/ci-ha-detto-tutto-anna-corona_F310754401017C06 #Quartogrado Posted by Quarto Grado on Friday, May 7, 2021

Io se avessi avuto qualcosa da dire, lo avrei detto. Io non ho nessuna forma di omertà e non si deve scambiare un silenzio rispettoso come una situazione omertosa. Perché se io so anche un piccolo granello di sabbia su questa situazione, che può favorire le ricerche o il ritrovamento di Denise, io lo dico, io parlo.

Credit: Quarto Grado

Io mi voglio rivolgere ad oggi, alla signora Maggio Piera. Ti voglio dire questo Piera. Mi permetto di darti del tu perché non ti ho dato mai del lei. Io ti voglio dire che sono solidale con te. E sono anche io alla ricerca della verità. A me non interessa il tuo pensiero. Io conosco il tuo dolore e sicuramente è un dolore atroce che io non voglio provare e che nessuna madre dovrebbe mai provare.

Credit: Quarto Grado

Anna Corona si è rivolta alla mamma della piccola Denise Pipitone, dicendole che anche se ha dei pensieri negativi verso lei e verso Jessica Pulizzi, spera che presto venga fuori la verità, così che possa essere finalmente libera.

Mi affianco a te in qualsiasi cosa possa essere utile a far saltare fuori la verità. Io sono con te.

Credit: Quarto Grado

Cosa penserà Piera Maggio di queste parole dopo tutti questi anni?