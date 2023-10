Anna Gutu ha perso la vita a soli 32 anni. L’alpinista americana si trovava sullo Shisha Pangma, una delle montagne più alte, situata nell’Himalaya (Asia).

Era il suo sogno, scalare le montagne più alte. Anna Gutu era solita condividere le sue escursioni sui social. In tanti seguivano le sue avventure e si complimentavano con lei per quella sensazione di liberà che riusciva a trasmettere. Era felice e riusciva a mostralo a tutti i suoi amici virtuali. La 32enne è morta inseguendo il suo sogno.

Anna Gutu era originaria dell’Ucraina, ma viveva negli Stati Uniti. Aveva sempre raccontato ai suoi amici che un giorno sarebbe diventata l’unica donna americana ad essere riuscita a scalare lo Shisha Pangma. Purtroppo però le cose non sono andate come aveva programmato. L’alpinista ha perso la vita insieme ad un amico. Un’altra amica, invece, è ancora dispersa. I soccorritori stanno lavorando giorno e notte per trovare Gina Marie. Le due erano molto legate.

Anna Gutu non è stata l’unica a perdere la vita sullo Shisha Pangma

Avevano lo stesso sogno, diventare come Christopher Bernard Warner e Ed Viesturs, gli unici due statunitensi che sono riusciti a conquistare le 14 vette delle 14 montagne più alte del mondo. Purtroppo non è la prima volta che il mondo è costretto a leggere di una tale tragedia. Sono più di 30 gli alpinisti che hanno perso la vita nel tentativo di scalare lo Shisha Pangma. È la 14esima montagna più alta della Terra, 8.2018 m sopra il livello del mare.

La montagna è costituita da tre vette principali. La prima ascensione dello Shisha Pangma fu compiuta il 2 maggio del 1964 da una spedizione cinese guidata da Xu Jing. Quella femminile, fu invece compiuta da Junko Tabei nel 1981. La donna aveva già scalato l’Everest nel 1975.

Negli anni altri alpinisti proveniente da tutto il mondo hanno raggiunto la vetta. Ma Anna Gutu sognava di essere la prima donna statunitense a riuscire nell’impresa. Purtroppo non ce l’ha fatta, ha perso la vita a soli 32 anni.