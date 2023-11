Un brutto male ha sconfitto Anna Kanakis in soli 7 mesi: aveva vinto Miss Italia nel 1977 a soli 15 anni, un record

Una notizia molto triste si è diffusa nella giornata cdi ieri ed ha gettato nello sconforto il mondo del cinema e della letteratura in Italia. Anna Kanakis, modella, attrice e scrittrice, vincitrice di Miss Italia nel 1977 a soli 15 anni, si è spenta a soli 15 anni. A dare il triste annuncio è stato il marito Marco. A portarla via, una brutta malattia che l’ha sconfitta in soli 7 mesi.

Nata a Messina nel 1962 da papà greco e mamma siciliana doc, Anna Kanakis è arrivata al successo da giovanissima. A soli 15 anni, infatti, vinse il concorso di bellezza più prestigioso del paese, Miss Italia.

La fascia e la sua straordinaria bellezza la proiettarono da subito nel mondo del cinema. Recitò in commedie come Attila flagello di Dio del 1982, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio del 1983, Acapulco, prima spiaggia… a sinistra, sempre nel 1983.

Successivamente lavorò anche in show televisivi, prima di concentrarsi di più sulla scrittura, perlopiù di romanzi storici.

Al contrario della recitazione, raccontò in alcune interviste, in cui si è una parte di tutto, con la scrittura non si dipende da nessuno. E ciò la faceva sentire libera.

La vita privata di Anna Kanakis

Anna Kanakis è stata sposata due volte. La prima volta da giovanissima, nel 1981, quando convolò a nozze con il musicista Claudio Simonetti. Pochi anni più tardi divorziò.

Le seconde nozze arrivarono nel 2004, con quello che si è rivelato l’uomo della sua vita, Marco Merati Foscarini discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.

I due, nonostante la forza volontà e i numerosi tentativi, non sono mai riusciti ad avere dei figli. Sono rimasti insieme fino alla fine, a sugellare un amore vero e puro.

La morte della modella, attrice e scrittrice

Ad annunciare la morte di Anna, rilasciando un comunicato stampa, ci ha pensato proprio suo marito Marco, che le è rimasto accanto fino all’ultimo respiro.

La Kanakis si è spenta a soli 61 anni e come emerso nelle ultime ore, la causa del decesso sarebbe da attribuire ad una brutta malattia che l’ha colpita solo 7 mesi fa e che non le ha lasciato scampo.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social network.