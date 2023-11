Alle 15:00 di oggi verranno celebrati i funerali di Anna Kanakis, attrice, modella e scrittrice scomparsa due giorni fa a soli 61 anni. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web. I più strazianti sono senza dubbio quelli del marito Marco Merati Foscarini e della mamma Cettina. Resa nota anche la malattia che l’ha portata via in soli 7 mesi.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore e riportato da Il Messaggero, a portare via per sempre e in soli 7 mesi la nota ex modella, attrice e scrittrice, Anna Kanakis, sarebbe stata una leucemia fulminante.

Vincitrice nel 1977, quando aveva solo 15 anni, del concorso di Miss Italia, Anna era diventata famosa negli anni a seguire come modella e attrice.

Successivamente si era gettata nella scrittura perlopiù di romanzi storici. Mestiere che a detta sua la faceva sentire più libera, e che l’ha portata anch’esso ad un grande successo.

Il dolore della mamma e del marito di Anna Kanakis

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, scritti per onorare la memoria di Anna.

I più toccanti sono ovviamente quelli delle persone che a lei erano più legati. Come il marito Marco Merati Foscarini, che le è rimasto accanto fino all’ultimo respiro, della sorella Elena e della mamma Cettina.

Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto.

Queste le parole di Foscarini, che poi ci tiene, insieme agli altri familiari, a ringraziare gli ematologi romani Maurizio Martelli e Claudio Cartoni, che insieme alla loro equipe “l’hanno assistita con tanto amore e grande umanità“.

La mamma Cettina, nella sua lettera la chiama “Annuccia” e poi le dice:

Mia adorata, la tua mamma, affranta dal dolore rimane su questa terra. Ti raggiungerà per vivere insieme al vita eterna.

Il funerale di Anna Kanakis, come anticipato, si terrà nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 novembre, alle ore 15:00, nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma.