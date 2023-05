Marco è diventato famoso su YouTube, dove raccontava la sua lotta al cancro: sua mamma ha annunciato che non chiuderà il suo canale

Nella giornata di sabato a Como, si è celebrato il funerale di Marco, lo youtuber di 31 anni che aveva raccontato la sua lotta contro il cancro. La sua mamma ha lasciato un nuovo commento sotto l’ultimo video postato dal ragazzo, ringraziando tutti i presenti in chiesa e annunciando che il canale non verrà chiuso.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore hanno riempito la sezione commenti dei video di Marco. In migliaia si erano avvicinati a lui negli ultimi due anni e ora sono dispiaciuti per la sua sconfitta nella lotta più dura che potesse capitargli.

E sono molti anche quelli che lo conoscevano meglio, che nella giornata di sabato hanno voluto essere presenti in chiesa per dargli l’ultimo saluto.

La mamma dello youtuber ha lasciato un commento sotto l’ultimo video di Marco, ringraziando tutti e annunciando che il canale non verrà chiuso. Ecco le parole della donna:

Ciao sono Carla la mamma di Marco, non preoccupatevi, non chiuderò il canale perché è il suo canale e lui ci tiene molto. Ieri la chiesa era strapiena e tra la moltitudine di persone c’eravate anche tutti voi, avvertivo la vostra presenza. Adesso lui sta riposando e sono sicura che la sua presenza la sentirà accanto a sé chiunque gli abbia voluto bene. Come voi. Mando un grande bacio a ognuno di voi perché ognuno di voi è importante x Marco. GRAZIE

La malattia di Marco

Era appena passato capodanno del 2021 quando a seguito di forti malori nella zona pelvica, l’allora 29enne Marco si recava in ospedale per un controllo.

A seguito della visita i medici hanno presentato al ragazzo e alla sua famiglia una terribile diagnosi. Il giovane aveva un sarcoma maligno di 17 centimetri.

Da allora Marco ha iniziato il suo duro e faticoso percorso di cure. Per aiutarsi e per aiutare gli altri aveva poi deciso di aprire un canale su YouTube, che in poco tempo ha raccolto migliaia di seguaci.

Il tempo è passato, l’amore degli utenti per il ragazzo è cresciuto, ma la speranza che potesse tutto finire con un miracolo purtroppo no.

Nove giorni fa il 31enne ha pubblicato il suo ultimo video, ringraziando tutti per il supporto e dicendo che purtroppo la situazione non era migliorata.

La situazione, poi, è precipitata in pochi giorni e di lui non si sono avute più tracce, se non da parte di sua madre. La donna ha dato il triste annuncio della sua scomparsa venerdì.