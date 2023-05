Si è conclusa nel peggiore dei modi la storia di Marco, un ragazzo di soli 31 anni, che era diventato famoso su YouTube circa due anni fa, quando aveva iniziato a raccontare la sua battaglia contro il cancro. Lo scorso 10 maggio il giovane ha perso la sua lotta e in tantissimi hanno voluto rendere onore alla sua memoria e alla bellissima persona che era.

A volte la vita e il destino decidono di porre qualcuno davanti ad una montagna insormontabile. Questo è successo a Marco, un giovane non ancora 30enne, che nel gennaio del 2021 ha scoperto di avere un brutto male.

Aveva lamentato dei dolori nella zona pelvica e a seguito di controlli, i medici gli avevano diagnosticato un tumore maligno di 17 centimetri. In termini medici, un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde.

Per reagire il ragazzo aveva deciso di aprire un canale su YouTube, chiamato ‘Io vs Cancro‘, nel quale raccontare la sua lotta, la fatica delle cure e le sue sensazioni, scendendo anche in particolari medici.

Lo aveva fatto per lui, per trovare sostegno, ma anche per darlo ad altri che come lui si trovavano a combattere contro un male così terribile.

In poco tempo il canale ha raccolto oltre 18mila seguaci e tutti sono stati affianco a Marco con quanto più calore possibile.

Marco non ce l’ha fatta

Lo scorso 10 maggio, proprio nel girono in cui ha compiuto il suo 31esimo compleanno, Marco ha finito di soffrire. Nei giorni precedenti sua mamma aveva preparato tutti, scrivendo questo post sui social:

Ciao a tutti sono Carla, la mamma di Marco. Purtroppo le cose stanno precipitando. Nel giro di pochi giorni Marco sta cedendo. Vi ringraziamo per il sostegno che gli avete dato che per lui è stato importante. Vi salutiamo come dice lui “ciao bella gente” e io che sono la mamma e il suo papà Vi diciamo che siete dei grandi! Grazie.

Poi, mercoledì, un nuovo post. Quello in cui la donna ha ufficialmente salutato pubblicamente il suo amore.

Ciao sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire. Saluteremo Marco nella chiesa parrocchiale di sagnino domani alle 14.30 alle 14 ci sarà il rosario. Grazie

Innumerevoli i commenti degli utenti. Messaggi colmi di dolore, ma anche di ringraziamento verso colui che nei momenti più difficili della sua vita, ha trovato modo e tempo per infonderli agli altri, il coraggio e la forza.