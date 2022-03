L’attrice Anna Safroncik qualche giorno fa si era sfogata sui social network, raccontando della sua preoccupazione per sua famiglia bloccata a Kiev durante la guerra.

Aveva raccontato che non riusciva più a dormire, non riusciva più ad affrontare le giornate e telefonava al suo papà più e più volte al giorno.

Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile portare avanti gli impegni quotidiani, il lavoro. Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento non è possibile. Ogni uomo che viene fermato per strada sul territorio ucraino viene arruolato.