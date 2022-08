Il sito americano di news TMZ ha pubblicato un audio registrato lo scorso 5 agosto, proprio nei momenti in cui l’attrice Anne Heche era intrappolata nella sua auto che era avvolta dalle fiamme. L’attrice ha vissuto minuti terribili, prima che arrivassero i soccorsi e la liberassero da quella trappola infernale. Dopo alcuni giorni di coma, la star è deceduta per le complicanze delle ustioni riportate.

Un episodio che ha scioccato l’America intera e lo star system mondiale. Nelle prime ore del pomeriggio dello scorso 5 agosto, gli abitanti del quartiere Mar Vista di Los Angeles hanno notato una mini cooper blu sfrecciare tra le strade ad altissima velocità.

A bordo di quella vettura c’era, da sola alla guida, l’attrice di Hollywood Anne Heche.

Pochi istanti dopo, quella automobile si è schiantata ad altissima velocità contro una casa, prendendo fuoco in pochi attimi.

Ci è voluta circa un’ora ai Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul luogo dell’incidente, per sedare le fiamme ed estrarre la donna dalla vettura.

Le sue condizioni sonno apparse fin da subito tragiche e nonostante i medici abbiano tentato con tutte le loro forze di salvarle la vita, la Heche si è spenta dopo una settimana di agonia.

Indagini successive hanno evidenziato che nel sangue dell’attrice ci fossero tracce di cocaina e di Fentanyl, un farmaco molto potente utilizzato per tagliare le sostanze stupefacenti.

L’audio della morte di Anne Heche

Nelle ultime ore si è diffuso sul web un audio, registrato durante la prima chiamata al 911 effettuata subito dopo l’incidente di Anne Heche. A divulgarla, il sito TMZ.

La voce che si sente è quella di un uomo, probabilmente il primo ad accorgersi dell’incidente. Probabilmente si tratta di un conoscente o di un vicino di casa dell’attrice, visto che aveva riconosciuto l’auto.

Tuttavia, all’inizio della telefonata sembrerebbe quasi che l’uomo non immaginasse che Anne fosse intrappolata all’interno della vettura. Questo dettaglio, più avanti, glielo fa notare un’altra persona presente sul luogo dell’incidente.

A quel punto la telefonata diventa sempre più drammatica. In sottofondo si sentono le sirene dei soccorsi in arrivo e l’uomo, vedendo il fumo circondare sempre di più l’auto, corre a prendere un tubo per l’irrigazione nell’estremo tentativo di spegnere il fuoco ormai indomabile.