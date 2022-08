Con un comunicato sul web, la famiglia dell'attrice Anne Heche ha annunciato che le macchine che la tenevano in vita sono state spente

Nella giornata di ieri, alcuni media statunitensi avevano riportato una nota, comunicata direttamente dalla famiglia di Anne Heche, in cui si annunciava che l’attrice risultava cerebralmente morta. Poche ore più tardi, un’ulteriore nota ha annunciato che le macchine che la tenevano in vita sono state staccate e che quindi la star hollywoodiana si è spenta definitivamente e per sempre.

Aveva solo 53 anni Anne Heche e un terribile incidente stradale, avvenuto a inizio settimana a Los Angeles, nel quartiere di Mar Vista, ne ha causato il decesso dopo alcuni giorni di agonia.

Per motivi ancora in corso di accertamento, ma probabilmente per l’assunzione di sostanze stupefacenti, l’attrice si è schiantata contro una casa e l’auto su cui viaggiava ha preso fuoco.

Ci è voluta circa un’ora per estrarla dal veicolo ed è stata subito trasportata in ospedale, in condizioni che fin dai primi istanti sono sembrate drammatiche.

Ieri, poi, è arrivato il tragico annuncio della famiglia, con il quale sui annunciava la morte cerebrale di Anne.

Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva.

Poi la nota proseguiva spiegando che le macchine che la tenevano in vita erano ancora in funzione e che si stava cercando di capire se e quali organi potessero essere idonei alla donazione, come espressamente richiesto dall’attrice stessa.

Staccate le macchine di Anne Heche

Poche ore dopo, sempre la famiglia, ha divulgato un altro annuncio nel quale dichiarava ufficialmente la morte di Anne. Senza scendere nei particolari riguardo alla donazione di cui si era parlato in precedenza.

Continua intanto l’indagine della Polizia di Los Angeles, che tramite mandato, nei giorni scorsi, ha avuto accesso ad un campione di sangue dell’attrice.

In questo sono state trovate delle tracce di narcotici, ma le analisi dovranno essere approfondite. Perché come ha spiegato Jeff Lee, portavoce della Polizia di Los Angeles, potrebbero essere state alterate dai farmaci che i dottori hanno somministrato alla Heche in questi giorni di ricovero.

La Heche ha lasciato due figli, Atlas e Homer, oltre che un vuoto enorme nel mondo del cinema americano e mondiale.