La triste storia di una neo-mamma chiamata Anneka Johnstone ha fatto il giro del mondo, lasciando una tristezza infinita nel cuore di chiunque si sia ritrovato a leggerla.

Anneka Johnstone ha dato alla luce la sua piccola Sienna e pochi mesi dopo, ha iniziato a soffrire di vertigini e herpes. Cercando i sintomi, si era convinta di avere la “baby brain“. È una condizione molto comune che colpisce le donne durante la maternità. Non si tratta di un disturbo clinico, ma più di uno stato mentale che ha bisogno di tempo per tornare alla normalità.

Questa mamma ha deciso di farsi controllare e ha scoperto la terribile diagnosi. Non aveva nessun disturbo post parto, ma un tumore al cervello. In soli 6 mesi dalla scoperta, il suo cuore si è fermato per sempre.

Il marito Alan ha voluto condividere la sua storia con il mondo intero, per sensibilizzare quante più persone possibili sulla malattia che ha colpito la moglie, chiedendo loro di contribuire alle donazioni delle associazioni che lavorano per le ricerche contro il cancro.

La prima diagnosi ricevuta da sua moglie è stata “herpes simplex“. Ha assunto diversi antibiotici, finché un giorno è svenuta ed è stata ricoverata in ospedale. Dopo le analisi, è emerso un glioblastoma. Aveva colpito il cervello.

Lei voleva essere soltanto una mamma amorevole, presente in tutti i passi della nostra bambina. In soli sei mesi, quel mostro ce l’ha portata via. Oggi la nostra bambina ha 4 anni e ha visto la sua mamma solo in foto. Ogni giorno le racconto quanto era meravigliosa.

L’uomo ha deciso, quest’anno, in memoria della sua amata, di correre la Maradona di Londra. È riuscito a raccogliere già un incredibile somma di denaro, che darà in beneficenza.

Alan vuole che sua moglie sia ricordata e che la sua storia possa aiutare altre persone. Purtroppo il cancro è un mostro invisibile che si impossessa delle persone, senza lasciargli scampo.