Una storia davvero incredibile è quella che è venuta fuori solo pochi giorni fa, nello stato dell’Iowa, negli Stati Uniti. Una ragazza di soli 19 anni chiamata Madison Marie Russo ha finto di avere un brutto male al pancreas ed alla schiena, per prendere i soldi delle raccolte fondi.

Le forze dell’ordine dopo aver visto i suoi video in diversi social, hanno iniziato ad indagare sull’accaduto ed hanno scoperto che in realtà era tutto finto ed hanno fatto anche una perquisizione in casa.

Una storia che è diventata in fretta virale ed in tanti ne sono rimasti sconcertati. Gli agenti nel vedere la vita che mostrava, si sono insospettiti ed hanno iniziato ad indagare.

Dalle indagini appunto, è venuto fuori che in realtà la ragazza aveva un lavoro ed era anche una grande sportiva. Queste cose ovviamente, non sono compatibili con chi è affetto dalle patologie che diceva di avere.

Per questo dopo aver avuto ulteriori conferme, hanno fatto irruzione nella sua abitazione. È proprio qui che hanno trovato diverse attrezzature mediche come: flebo, medicinali sondini ed anche aghi.

Per questo motivo l’hanno arrestata la scorsa settimana, con l’accusa di una truffa di 37 mila dollari. La famiglia ha pagato la sua cauzione, ma se l’accusa è reale rischia una condanna a 10 anni di prigione.

Le patologie che Madison Marie Russo diceva di avere

Dai social è emerso che Madison Marie Russo diceva di essere affetta da un brutto male al pancreas ed alla schiena. In più diceva di avere anche una leucemia linfoblastica. Per questo si mostrava in diversi video mentre era in ospedale, con il sondino e mentre diceva di fare terapie.

Ha detto che lo scorso anno, tra febbraio ed ottobre del 2022, ha subito 15 cicli di chemioterapie e 90 cicli di radioterapie.

Dai suoi video faceva vedere le sofferenze che era costretta a subire a causa di queste sue patologie. Tuttavia, dalle indagini è emerso che lei girava queste clip mentre era in casa. Sono davvero tante le fondazioni ed i donatori che le hanno mandato dei soldi per aiutarla.