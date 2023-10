Si è spento all’età di 64 anni il noto regista, attore e produttore cinematografico britannico Anthony Hickox. È stato rinvenuto privo di vita nella casa di Bucarest in cui viveva, ma al momento non sono ancora note le cause del decesso. Il suo genere era riconoscibile nell’action movie e horror movie.

Una notizia tragica ha scosso il mondo del cinema, in particolare quello britannico. Anthony Hickox, noto attore, produttore cinematografico e soprattutto regista, infatti, si è spento a soli 64 anni.

La notizia si è diffusa nella giornata di ieri, martedì 10 ottobre, provocando dolore e shock a tantissimi appassionati. Il decesso dell’artista sarebbe avvenuto invece il giorno prima, lunedì 9 ottobre. Il prossimo 6 novembre, Hickox avrebbe compiuto 65 anni.

Non sono ancora note le cause che hanno portato alla sua morte. Stando a quanto emerso fino ad ora, a preoccuparsi sarebbero stati alcuni suoi conoscenti, dopo alcuni giorni in cui non avevano sue notizie.

Il corpo senza vita del regista e produttore cinematografico è stato rinvenuto nella casa di sua proprietà a Bucarest, in Romania, dove viveva da qualche tempo. A confermare la notizia della sua morte, invece, è stato il suo amico e collaboratore Jonathan Shalit.

Chi era Anthony Hickox

Nato a Londra il 6 novembre del 1959, Anthony Hickox è cresciuto nel mondo cinematografico fin da bambino. I suoi genitori, infatti, lavoravano entrambi nell’industria.

Suo padre, Douglas Hickox, era infatti un regista. Sua madre, Anne V. Coates, era invece una montatrice, che nel 1963 vinse addirittura il premio Oscar. Suo fratello James, era anch’egli un regista.

Il suo esordio arrivò nel 1988, quando diresse la pellicola Waxwork – Benvenuti al museo delle cere.

Quello a cavallo tra gli anni ottanta e novanta fu un periodo molto proficuo in termini di uscite di film per Hickox, che si concentrò perlopiù sul genere horror.

Successivamente lavorò più che altro su film di genere Action, riscuotendo anche in quel caso un gran successo.

L’ultimo lavoro risale al 2018, con il film Underdogs Rising. A quanto si apprende, pare che nei suoi programmi ci fosse un ritorno a Londra per girare il suo ultimo film.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.