Mathieu Kassovitz è rimasto coinvolto in un incidente mentre girava in moto in un circuito parigino: non sarebbe in pericolo di vita

Ore di grande apprensione in Francia e per tutti gli appassionati di cinema. Mathieu Kassovitz, stimatissimo attore e regista 56enne transalpino, regista del cult L’Odio e star del film Il favoloso mondo di Amélie, è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto, mentre correva sul circuito di Montlhery, vicino a Parigi. Le sue condizioni, confermano fonti vicine a lui, sarebbero molto gravi.

L’artista oltre al cinema ha sempre avuto un’altra grande passione, quella per i motori. Basti pensare che nel 2009 vinse, al volante di una Tesla Roadster, il Rally Monte Carlo des Énergies Nouvelles, nella categoria dei veicoli elettrici.

Nella giornata di ieri si trovava sul circuito di Linas-Monthléry, a pochi chilometri a sud di Parigi, e stava partecipando ad uno stage di perfezionamento nella guida.

Arrivato nei pressi di una curva ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito per scontrarsi contro una barriera di protezione, per poi finire fuori dalla pista.

La tv BFM per prima ha dato la notizia, citando fonti vicine all’attore e regista, spiegando che le condizioni dell’attore e regista erano molto gravi.

Aggiornamenti sulle condizioni di Mathieu Kassovitz

Nella mattinata di oggi sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Mathieu Kassovitz e anche dettagli sulla dinamica dell’incidente, alcuni dei quali già menzionati prima.

Durante la caduta Kassovitz era da solo e dopo l’impatto è sempre rimasto cosciente, tanto da togliersi il casco da solo.

Soccorso dal personale medico in pista, è stato poi trasferito d’urgenza nell’ospedale parigino del Kremlin-Bicetre, dove i medici gli hanno praticato un coma artificiale indotto.

Il bollettino parla di diverse e gravi fratture, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Tantissimi i messaggi di vicinanza ricevuti dai fa e dai colleghi del mondo del cinema.

Kassovitz è una delle personalità più importanti in Francia nel mondo della settima arte e deve il suo successo a tantissimi film in cui ha partecipato come attore o come regista.

Su tutti si menzionato il film L’Odio – La Haine, da lui diretto e con Vincent Cassel nel ruolo di protagonista, e Il Favoloso mondo di Amélie, nel quale ha recitato al fianco di Audrey Tautou.