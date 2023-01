Il calciatore inglese di 26 anni, Anton Walkes è morto al largo di Miami, in un tragico incidente in barca

Una notizia tragica, che ha scosso il mondo del calcio mondiale e in particolare quello inglese, è arrivata nella giornata di ieri da Miami, negli USA. Anton Walkes, giovane calciatore inglese in forza al Charlotte Fc, ha perso la vita a soli 25 anni in un incidente nautico sulle coste della Florida. Non è chiaro se nell0impatto ci siano stati altri feriti.

Anton era nato a Londra l’8 di febbraio del 1997 e tra pochi giorni avrebbe compiuto il suo 26esimo compleanno.

Si trovava a Miami per trascorrere qualche giorno di relax sulla sua barca, ma non poteva immaginare quanto stava per accadere. La sua imbarcazione si è infatti scontrata molto violentemente contro un altra e lui ha perso la vita per i gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Soccorso dal personale medico, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma i medici non sono riusciti ad evitare il tragico epilogo.

Non è chiaro se nell’incidente siano rimaste ferite altre persone.

Walkes aveva iniziato a giocare a calcio da piccolo, nella sua città, nelle giovanili del Tottenham. Con la stessa squadra ha esordito tra i professionisti il 21 settembre del 2016,nella partita di Carabao Cup vinta per 5 a 0 contro il Gillingham.

Successivamente ha giocato per il Portsmouth, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare prima con l’Atlanta United e poi con il Charlotte Fc.

Cordoglio per la scomparsa di Anton Walkes

La notizia della scomparsa di Anton Walkes ha causato tristezza in chiunque abbia avuto a che fare con lui, nella carriera sportiva e non. Il presidente del club per cui era tesserato, il Charlotte Fc, che è lo stesso che ha annunciato il tragico decesso, sui social ha scritto:

Era un figlio, un padre e un compagno di squadra straordinario, il cui approccio gioioso alla vita ha toccato tutti quelli che ha incontrato.

Il Tottenham, club inglese con cui ha esordito e che oggi è allenato dall’italiano Antonio Conte, su Twitter ha scritto: