Un vero e proprio mistero è quello che in queste ore avvolge il caso di Antonella Di Massa, la 51enne che risultava essere scomparsa dallo scorso 17 febbraio, ma che invece hanno ritrovato senza vita nella giornata di ieri. Gli inquirenti vogliono capire dove era finita in questi 10 giorni.

A trovare il corpo della donna, sono stati proprio alcuni inviati del programma che va in onda su Rai 3, Chi l’ha Visto?. Erano andati sull’isola di Ischia per occuparsi di questa misteriosa scomparsa, ma è solo durante le ricerche, in un terreno dismesso, che hanno fatto la triste scoperta.

Gli inviati della trasmissione, hanno spiegato che erano partiti dal luogo in cui l’avevano vista l’ultima volta. Solo pochi metri dopo, hanno visto una porta rotta, che portava ad un terreno. Una volta entrati però, sotto un albero di arance hanno trovato la donna, ormai senza vita, con vicino la busta celeste che aveva in mano al momento della scomparsa, una tanica dell’olio delle macchine ed anche un sacco nero.

CREDIT: RAI 3

Antonella prima di sparire nel nulla, aveva lasciato la sua macchina in un parcheggio nella zona di Succhivo, a circa 11 km dalla sua abitazione. I familiari la sera del 17 febbraio, molto preoccupati, si sono presto recati in caserma, per denunciare l’accaduto. Da qui sono iniziate le ricerche.

La scoperta sul corpo di Antonella Di Massa

CREDIT: CH DRONE

Tuttavia, da quello che ha raccontato la conduttrice Federica Sciarelli in questi ultimi 4 giorni le avevano interrotte. Questo perché non avevano trovato dettagli utili alle ricerche. L’unico che continuava a vagare nelle montagne e nelle grotte, era proprio il marito.

Gli inviati di Chi l’ha Visto?, durante la diretta di ieri sera hanno raccontato sia come sono riusciti a trovarla ed anche ciò che aveva vicino. In queste ultime ore però, l’Ansa ha spiegato anche un altro dettaglio: sarebbe proprio che sul corpo della donna avrebbero trovato delle ecchimosi.

Antonella Massa

Non è ancora chiaro se sono dovute ad una caduta o a delle percosse. Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete su cosa è successo alla mamma 51enne.