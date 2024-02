Una svolta davvero importante è quella arrivata in queste ultime ore sul caso della scomparsa di Antonella Di Massa. La mamma 51enne scomparsa lo scorso 17 febbraio e ritrovata senza vita sotto alcuni alberi di arance, nella giornata di ieri, mercoledì 28 febbraio.

CREDIT: RAI 3

A fare la triste scoperta alcuni inviati del programma Chi l’ha Visto?, arrivati sull’isola di Ischia, per capire che fine avesse fatto la donna. Purtroppo però, dopo giorni di ricerche, è arrivato il triste epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato.

Nella serata di ieri è andato appunto in onda il programma su Rai 3 ed hanno parlato molto della 51enne. I due inviati Francesco Paolo del Re e Marco Monti, hanno spiegato che erano ripartiti nelle ricerche della donna, dal luogo in cui l’avevano vista camminare l’ultima volta. Solo pochi metri più avanti hanno notato un terreno abbandonato, con una porta aperta e tutta rotta. Hanno deciso di entrare ed è proprio sotto un albero di arance, che hanno trovato il corpo.

Antonella Massa

Da qui è partita la chiamata ai familiari della donna, che in questi giorni hanno sempre sperato di riabbracciarla ed anche alle forze dell’ordine. Questi ultimi sono presto intervenuti sul posto ed hanno anche chiesto l’aiuto della scientifica, per fare i rilievi del caso. Tuttavia, bisogno ora capire se la 51enne è deceduta per un delitto o perché voleva farla finita.

Il giallo degli oggetti trovati vicino al corpo di Antonella Di Massa e su come hanno fatto le ricerche

CREDIT: CH DRONE

L’ultima immagine che cattura Antonella, risale al 17 febbraio, in cui la si vede allontanarsi dal luogo in cui aveva lasciato la macchina, con in mano una busta celeste e il cappuccio alzato, come se non volesse farsi vedere. L’inviato del programma, nel raccontare cosa ha visto, ha detto di aver trovato vicino al corpo della donna, quella busta, anche una piccola tanica dell’olio della macchina ed anche un sacco nero.

Inoltre, dalle condizioni in cui l’avrebbero trovata, l’Ansa scrive che era deceduta da circa 24 ore, non di più. Per questo, l’unico esame che può stabilire la causa dietro il suo decesso, è solo l’autopsia, disposta dal pm del caso in queste ultime ore.

Antonella Massa ritrovato il corpo senza vita da i due inviati di Chi L’ha Visto

Una domanda importante che ora si sta facendo la famiglia, è come hanno svolto le ricerche? Durante la trasmissione, gli inviati hanno detto che sono diversi i volontari entrati in quel terreno, ma nessuno ha mai trovato il corpo della 51enne. Per questo la domanda più plausibile, è dove si era nascosta in questi giorni? Ora saranno solo gli accertamenti del caso a dare delle risposte concrete.