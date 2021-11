Incidente ad Eboli, dopo la mamma anche la piccola Greta si è spenta per sempre a 2 anni, a causa dei traumi riportati

La piccola Greta non ce l’ha fatta, è morta in ospedale a causa dei traumi che ha riportato nell’incidente che è avvenuto ad Eboli. Si è spenta per sempre poche ore la morte della sua mamma Vincenza Avallone. La donna di 35 anni e la sua bimba erano a bordo di una Lancia Y.

In tanti sono sconvolti da queste due tragiche ed improvvise perdite. La comunità sta cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi familiari, colpiti dai due drammatici lutti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì 9 novembre. Precisamente sulla strada statale 19, che collega Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno.

Vincenza Avallore era a bordo della sua Lancia Y e la sua piccola era seduta correttamente sul suo seggiolino nel sedile posteriore. La donna aveva appena finito di lavorare nel negozio in cui faceva la commessa e stava tornando a casa.

Tuttavia, proprio durante il tragitto l’auto è andata a scontrarsi frontalmente con una Fiat 500L, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato molto violento, infatti la giovane mamma ha perso la vita sul colpo.

Sul posto, oltre l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, è stato anche chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la bimba dalle lamiere.

Incidente a Eboli, il tragico decesso della piccola Greta

Le condizioni della piccina sono apparse gravi sin da subito. Infatti i soccorritori hanno deciso di trasportarla in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Speranza, a Battipaglia.

Tuttavia, visto il suo stato critico, i medici dopo averla intubata, hanno deciso di trasferirla nel nosocomio Santobono di Napoli. Purtroppo però, è proprio in questa struttura ospedaliera che il suo cuore ha cessato di battere per sempre, nella giornata di mercoledì 9 novembre.

Le forze dell’ordine al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che il ragazzo di 22 anni alla guida della 500L, fosse il nipote di un’amica di Vincenza Avallone.