Un lutto molto grave ha colpito il mondo del cinema italiano nella giornata di ieri, giovedì 10 agosto. Antonella Lualdi, bravissima e bellissima attrice che raggiunse l’apice del suo successo a cavallo tra gli anni 60 e 70, collaborando con giganti del grande schermo come Scola, Monicelli e Gassman, si è infatti spenta all’età di 92 anni. A darne l’annuncio è stato il fratello Mario.

Giorni difficili per gli appassionati di cinema e musica, con diversi e grandi attori o musicisti che hanno lasciato questa terra.

Nei giorni scorsi si erano diffuse le notizie delle scomparse di Robert Swan e Robbie Robertson. Il primo, attore statunitense, se ne è andato a 78 anni per l’aggravarsi di un tumore al fegato che lo aveva colpito qualche tempo fa. Ha raggiunto il successo grazie ai ruoli nei film Gli Intoccabili e Colpo Vincente.

Il secondo, grande musicista e autore canadese, si è spento a 80 anni. Il suo nome è legato indissolubilmente al gruppo The Band di cui era il frontman negli anni d’oro. Aveva collaborato con Bob Dylan e aveva realizzato le colonne sonore nei maggiori successi cinematografici di Martin Scorzese.

Ieri un lutto molto grave ha colpito invece il mondo del cinema e dello spettacolo italiano. Si è infatti spenta per sempre l’attrice Antonella Lualdi.

Aveva 92 anni e come ha confermato il fratello Mario all’Ansa, era ricoverata in un ospedale fuori Roma da qualche tempo.

Chi era Antonella Lualdi

Nata a Beirut nel 1931, esordisce nel mondo del cinema italiano nel 1949, quando a soli 19 anni recita nel film Signorinella del regista Mario Mattoli. In precedenza aveva recitato per 5 anni in teatro.

L’anno successivo, nel 1950, recita nel film Canzoni per le strade del regista Mario Landi. Durante le riprese conosce e si innamora del collega attore Franco Interlenghi, con cui si sposa e con il quale inizia un lungo sodalizio anche professionale.

La sua bellezza eccezionale la rendono, negli anni 50 e 60 anche un’icona di femminilità e in molti accostano la sua figura a quelle delle più note Lucia Bosè, Gina Lollobrigida e Sofia Loren.

Circa 90 le pellicole cinematografiche in cui ha recitato. Tantissimi anche i film e le fiction in cui è apparsa in televisione. Nella sua carriera ha avuto l’onore e la bravura di collaborare con veri giganti del settore, come Ettore Scola, Mario Monicelli, Vittorio Gassman e il sopracitato Mario Mattoli.