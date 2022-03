Vajont (Friuli Venezia Giulia). Antonino Fazzino ha perso la vita a soli 19 anni, mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote e si è scontrato contro un camion che procedeva dalla corsia opposta.

Purtroppo lo scontro è stato troppo violento e il diciannovenne, dopo un volo di diversi metri, si è violentemente schiantato a terra. Il primo ad accorgersi di quanto avvenuto e ad intervenire, è stato il suo papà, che lo precedeva con un’altra moto.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorritori, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Purtroppo, nessuno è riuscito a fare nulla per salvargli la vita. Le forze dell’ordine hanno fermato il traffico e gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro se non dichiarare il suo decesso.

I suoi genitori sono sotto choc per quanto accaduto, una tragedia improvvisa ed inaspettata.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per capire come Antonino Fazzino abbia perso il controllo della sua moto. Il papà ha visto l’intera scena dallo specchietto retrovisore, ha visto suo figlio di 19 anni morire davanti ai suoi occhi.

La notizia dell’incidente si è presto diffusa sul web, lasciando dolore e sconforto nel cuore di chiunque lo conosceva. Tanti i messaggi apparsi sul web per il giovane diciannovenne, amici che hanno voluto salutarlo con parole d’affetto per l’ultima volta.

Era uno sportivo, giocava a basket e a calcio e come il suo papà, era un grande tifoso della Juventus.

Quel 18 marzo, era uscito con il genitore in moto, intorno alle 16. Mentre guidava la sua Kawasaki, Antonino Fazzino ha perso il controllo lungo la provinciale 2 dei Maraldi, tra Maniago e Fanna.

Tutto il Cellina basket si stringe attorno ad Angelo Fazzino e alla sua famiglia, per la tragica scomparsa del figlio Antonino.

Anche il primo cittadino, Virgilio Barzan ha pubblicato un messaggio di cordoglio, per mostrare vicinanza alla famiglia.