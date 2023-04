Dopo tre anni, 3 medici sono finiti a processo per la morte del piccolo Antonio Bertoni. È deceduto per un tumore non diagnosticato

Dopo tre anni dalla scomparsa del piccolo Antonio Bertoni, 11 anni, tre medici dell’ospedale Bambino Gesù sono finiti a processo.

A seguito delle dovute indagini, è emerso che il bambino aveva un tumore che, nonostante le visite in ospedale, non gli è stato diagnosticato. Più volte la madre lo aveva portato a fare dei controlli al pronto soccorso, a seguito di problemi respiratori. Anche il giorno del decesso, dopo una notte di crisi respiratorie, la mamma aveva deciso di recarsi in ospedale.

Antonio Bertoni si è spento per strada a soli 11 anni

Era il 14 aprile del 2019 e, purtroppo, quel giorno via Cristoforo Colombo era bloccata dal traffico. La famiglia era partita da Latina, con l’intento di raggiungere il San Camillo. In macchina, Antonio Bertoni si è sentito male e la sua mamma non ha avuto modo di muoversi, non ha avuto modo di aiutarlo. Si è spento per strada.

Inizialmente, tutte le colpe si erano concentrate sul traffico bloccato a causa di incidenti stradali e per le strade chiuse per il Gran Premio. Ma dalle successive indagini, è emerso che l’11enne aveva un linfoma linfoblastico che i medici non gli hanno mai diagnosticato. Non è mai stata effettuata nessuna radiografia, che avrebbe potuto individuare il problema e permettere al team medico di intervenire e salvare la vita al piccolo Antonio.

Ora sono tre i medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sotto accusa, che dovranno rispondere del decesso del minore. La sua mamma, subito dopo i fatti, aveva puntato il dito contro i dottori. Più volte aveva accompagnato il suo bambino al pronto soccorso, ma era sempre stato dimesso senza alcuna diagnosi.

Il 18 aprile in tantissimi hanno partecipato al funerale di Antonio. Una cerimonia bellissima, proprio come voleva la sua mamma, celebrata nella chiesa di San Timoteo, vicino alla scuola che frequentava.