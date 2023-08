Dramma in Puglia, dove il famoso comico e ballerino Antonio Bitonti, in arte Uccio Show, è stato travolto da un treno: aveva 72 anni

Un lutto molto grave ha colpito in particolare la regione Puglia nelle prime ore del mattino di ieri, lunedì 21 agosto. Antonio Bitonti, noto con il nome d’arte Uccio Show, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. La tragedia si è verificata alla stazione ferroviaria di Montesano Salentino, suo paese d’origine. Era celebre in tutta la regione per i suoi spettacoli da cabarettista, attore, ballerino e cantante. Era apparso diverse volte anche nella tv nazionale.

Un drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, lunedì 21 agosto, ed è purtroppo costato la vita ad un uomo di 72 anni.

Antonio Bitonti è arrivato alla stazione ferroviaria di Montesano Salentino a bordo della sua auto. Poco dopo è stato travolto dal treno che percorreva la tratta delle Ferrovie Sud-Est che collega Montesano Salentino, suo paese di origine, con Miggiano.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che dopo le difficili operazioni di recupero, hanno trasportato con estrema urgenza l’uomo al più vicino ospedale, il “Cardinale Panico” di Tricase.

Lì i medici hanno tentato con tutte le forze di salvarlo, ma i traumi e le ferite, soprattutto alle gambe, non hanno permesso loro di compiere quello che sarebbe stato un vero miracolo. Intorno alle 10:00 ne è stato dichiarato il decesso.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e raccolto le testimonianze, per capire come sia potuta accadere una tale tragedia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Né quella dell’incidente, né quella di un gesto volontario.

Chi era Antonio Bitonti

Bitonti era conosciuto in tutta la Puglia con il suo nome d’arte di Uccio Show. Era un cabarettista di successo in tutta la Regione, dove spesso e volentieri intratteneva il pubblico con le sue gag e le sua ballate ironiche.

In diverse occasioni era apparso anche sulla tv nazionale. Aveva incontrato diverse volte grandi del piccolo schermo come Gerry Scotti o Paolo Bonolis, in programmi del prime time come La Corrida, Italia’s Got Talent, Striscia la Notizia, Avanti un altro e Caduta Libera.

Sulla sua vita privata non si sa molto, ma dai tantissimi messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, si può evincere che l’ultimo non era stato un periodo piacevole per lui. Recentemente, infatti, era stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico.

Seguiranno aggiornamenti su cause e dinamica del drammatico incidente.