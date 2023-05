Un lutto molto grave ha colpito il mondo del calcio nella giornata di martedì 9 maggio. Antonio Carbajal, leggenda del calcio messicano, si è spento all’età di 93 anni e per cause del tutto naturali. L’ex portiere è stato uno dei pochissimi ad aver partecipato e giocato in cinque edizioni diverse dei campionati mondiali di calcio. Come lui soltanto Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo, Andres Guardado e Lionel Messi.

È arrivata direttamente dal Messico la triste notizia della dipartita di un campione, capace di entrare per sempre nella storia del calcio locale e mondiale.

All’età di 93 anni e a quanto pare per cause del tutto naturali, si è spento per sempre Antonio Félix Carbajal Rodríguez, meglio noto come Antonio Carbajal.

Nato il 7 giugno del 1929 a Città del Messico, ha iniziato a giocare a calcio nel 1948 con la maglia del Real Club España, squadra oggi non più esistente, che risiedeva proprio nella Capitale.

Dopo due anni, nel 1950, si è trasferito nel Leon, club con sede nell’omonima città, e lì è rimasto fino alla fine della sua carriera, nel 1966, diventando una vera e propria bandiera della società.

Dal 1950 al 1966 è durata anche la sua esperienza come portiere della nazionale messicana. Ha fatto parte dei convocati in ben cinque edizioni dei campionati mondiali, diventando il primo a detenere questo record.

Successivamente, in questo club di eletti sono entrati altri calciatori: Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo, Andres Guardado e Lionel Messi.

Ci sarebbero anche Gianluigi Buffon e Guillermo Ochoa, ma questi ultimi in una delle cinque edizioni dei mondiali in cui sono stati convocati, non hanno giocato nemmeno una partita.

Cordoglio per la morte di Antonio Carbajal

La notizia della scomparsa dell’ex campione ha sconvolto tutti, sia in Messico che nel resto del mondo.

Il Leon ha deciso di aprire lo stadio per permettere ai tifosi di dare l’ultimo saluto all’ex campione. Il Presidente ha scritto:

Don Antonio, le leggende non muoiono mai. Seguiremo sempre la sua mano. È un onore essere la tua squadra. Con onore, rispetto e amore, diamo l’ultimo saluto alla leggenda smeraldina.

Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha invece scritto: