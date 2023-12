Antonio Casale muore a soli 20 anni: gravissimo l’amico

Un altro ragazzo ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale, che si è verificato per le strade di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Antonio Casale aveva soltanto 20 anni. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un amico, attualmente ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione, è emerso che Antonio Casale e il suo amico si sono scontrati contro un’altra vettura. Il violento colpo non ha lasciato scampo al 20enne, che ha perso la vita sul posto. L’amico invece è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Purtroppo le sue condizioni sono preoccupanti.

Dopo l’allarme, gli agenti delle forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo dell’incidente ed effettuato tutti i rilievi necessari, al fine di ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità dei conducenti.

La notizia della scomparsa di un ragazzo di soli 20 anni ha sconvolto la comunità e tutti coloro che gli volevano bene. Tanti i messaggi di addio sui social per un ultimo saluto a Antonio Casale.

Non è l’unica vittima delle strade italiane degli ultimi giorni. Un altro ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita lo scorso 17 dicembre per le strade di Eupilio, in provincia di Como. Simone Negri si è scontrato frontalmente contro una vettura proveniente dal senso opposto. La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il giovane, ma ogni tentativo è stato vano. Il 24enne è stato dichiarato deceduto sul posto. L’amico 26enne, a bordo della vettura insieme a lui, è ora ricoverato in gravissime condizioni. Simone Negri è scomparso due giorni prima del suo 24esimo compleanno.

Due giovani con un’intera vita davanti, la cui vita è stata spezzata all’improvviso. Immenso il dolore dei familiari e di tutti coloro che li conoscevano.