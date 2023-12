Si è scontrato frontalmente contro un'altra vettura, i paramedici non hanno potuto far nulla per salvare la vita di Simone Negri

Una tragica notizia che arriva da Eupilio, in provincia di Como. Simone Negri, un ragazzo di 24 anni (li avrebbe compiuti dopo 2 giorni) ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

È accaduto intorno alle 23:00 dello scorso 17 dicembre. Secondo una prima ricostruzione del sinistro stradale, sembrerebbe che Simone Negri si trovasse a bordo della sua auto lungo via Provinciale, a Penzano, quando si è scontrato frontalmente contro un’altra vettura che procedeva nella direzione opposta.

Non è ancora chiaro quali siano le cause dell’incidente e quali siano le responsabilità dei due conducenti. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’ipotesi è che una delle due vetture abbia tentato una manovra azzardata.

I sanitari del 118, dopo aver ricevuto l’allarme, si sono precipitati sul posto e hanno cercato di salvare la vita di Simone Negri. Purtroppo, ogni loro tentativo è stato vano e non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 24enne. Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte altre tre persone, un ragazzo di 26 anni trasportato in codice rosso in ospedale e ricoverato in gravissime condizioni e altri due ragazzi che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze.

La notizia della scomparsa di Simone ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Avrebbe compiuto 24 anni due giorni dopo quel drammatico sinistro stradale.

La fidanzata ha affidato il suo ultimo pensiero ai social, parole colme di dolore dopo la perdita di una delle persone più importanti della sua vita: