Si chiamava Sofia Bagattini ed è lei la 18enne che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita, a causa di un sinistro con i suoi amici. Gli altri ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 17 ed i 18 anni, sono tutti ricoverati in ospedale, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso, anche per capire la causa che ha provocato l’incidente e la velocità a cui procedeva in veicolo con i 5 ragazzi.

Il dramma di questa 18enne si è consumato intorno alle 2.30 della notte, tra sabato 16 e domenica 17 dicembre. Precisamente lungo via Gavarno, che si trova nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo.

Da ciò che è emerso il gruppo di amici, era uscito ed aveva passato la serata insieme. Quando stavano per rientrare avevano deciso di recarsi al McDonald’s, per mangiare qualcosa prima di andare a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo che era alla guida del veicolo, ne ha perso il controllo. Dopo essere uscito fuori strada, ha finito la corsa contro un muretto.

I sanitari sono presto intervenuti, ma per la 18enne Sofia Bagattini non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Per gli agenti la causa potrebbe essere il ghiaccio sull’asfalto, ma vogliono fare altri accertamenti, per capire a che velocità procedeva il veicolo.

Chi era Sofia Bagattini, 18enne deceduta nel sinistro

La ragazza ha lasciato i genitori, un fratello ed anche una sorella gemella. Si era diplomata ed aveva iniziato a lavorare come estetista, nel comune di Scanzorosciate. Con la famiglia invece, viveva nella zona di Albano Sant’Alessandro.

Per questo sono ben due le comunità che piangono ora la sua scomparsa. La sorella in un post sui social, ha voluto ricordare la giovani. Ha scritto: “Vivrò anche per te!”

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Il sindaco di Albano, Gianmario Zanga ha voluto ricordare anche lui la 18enne. Il un post ha scritto: “Mi sento come se mi avessero derubato di un bene preziosissimo per la nostra comunità!”