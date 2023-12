Il mondo del calcio italiano e in particolare quello napoletano sono a lutto per la scomparsa di una vera e propria leggenda. Antonio Juliano, bandiera della squadra partenopea ed eroe dell’europeo azzurro del 1968, si è spento all’età di 80 anni.

Una perdita gravissima per Napoli e per il mondo del calcio italiano. Antonio Juliano, detto “Totonno“, si è spento oggi all’età di 80 anni.

A darne il triste annuncio ci ha pensato la stessa squadra partenopea, che lo ha ricordato come una vera e propria bandiera:

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città. Ciao, Totonno!