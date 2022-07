L’ennesimo, tragico, incidente stradale si è verificato alle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 27 luglio, sulla strada statale che collega Collepasso a Tuglie, in Puglia. A perdere la vita, questa volta è toccato ad Antonio Luca Stefanelli, un ragazzo di soli 20 anni che era da solo a bordo della sua auto e che è uscito fuori strada sbattendo violentemente contro un albero.

Viene la pelle d’oca a consultare il comunicato dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) pubblicato in questi giorni e che fa riferimento all’ultimo week end.

Sono addirittura 34 le persone che hanno perso la vita in tragici incidenti stradali avvenuti sulle strade italiane, considerando solo le 72 ore che vanno dal venerdì alla domenica scorsi.

Un numero che, sebbene sia altissimo, non rappresenta un record. La settimana prima, infatti, le vittime di incidenti stradali in Italia erano state addirittura 42.

Comunque, da aprile scorso, questo numero non è mai sceso sotto i 30. Dati che preoccupano e fanno discutere per quanto riguarda la sicurezza.

Non è avvenuto nel week end, ma mercoledì mattina, l’incidente fatale che ha causato il decesso di un ragazzo di soli 20 anni, con una vita intera davanti. Il suo nome era Antonio Luca Stefanelli ed era originario di Tuglie, in provincia di Lecce.

La dinamica dell’incidente di Antonio Luca Stefanelli

Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 del mattino di ieri, mercoledì 27 luglio, sulla strada statale che collega Collepasso a Tuglie.

Antonio Luca Stefanelli era da solo, a bordo della sua vettura, una Renault Clio, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo proprio in prossimità di una curva.

La macchina è uscita fuori strada ed è finita a sbattere violentemente contro un albero a pochi metri dal manto stradale.

L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori medici, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Nei prossimi giorni si cercherà di capire se il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo per evitare un ostacolo, come un animale o un’altra vettura.