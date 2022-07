Non c’è stato più nulla da fare per Francesca Lafragola, la 24enne che purtroppo ha perso la vita dopo un incidente stradale, mentre era in moto con il fidanzato. Anche quest’ultimo al momento è in condizioni molto gravi in ospedale e sta lottando per la sua vita.

Sono davvero tante le persone che ora sono sconvolte dalla perdita subita. Infatti i suoi amici si sono recati sul posto in cui è avvenuto il dramma e disperati, volevano capire cosa fosse successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media, la tragedia si è consumata nella giornata di martedì 26 luglio. Precisamente lungo la strada di Cassino e Sora, molto famosa per altri gravi incidente.

I due ragazzi di 24 e 26 anni erano a bordo della loro moto. Erano diretti nel piccolo comune di Sant’Elia, dove la giovane viveva insieme a sua madre.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine si sono scontrati improvvisamente con una Fiat Punto, guidata da un uomo. A bordo dell’auto c’era il papà con la figlia, che a causa del violento impatto sono rimasti incastrati tra le lamiere.

I soccorritori intervenuti sul posto, purtroppo si sono trovati davanti ad una scena davvero straziante. Qualcosa di terribile.

I feriti ed il decesso di Francesca Lafragola

I sanitari hanno trovato Francesca Lafragola a terra, ormai senza vita. Il fidanzato che non riusciva a muoversi e chiedeva aiuto disperatamente ed il padre e la figlia, incastrate tra le lamiere della loro auto, che non potevano muoversi.

Il 26enne è stato elitrasortato d’urgenza a Roma ed i medici, viste le condizioni, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento. Gli hanno rimosso la milza e gli hanno drenato i reni. Per lui le prossime ore sono fondamentali.

La salma di Francesca al momento si trova all’obitorio di Cassino. Era molto conosciuta nella zona proprio per il suo sorriso, la sua dolcezza e la sua voglia di vivere. Sono davvero tante le persone che hanno scelto di scrivere un pensiero sui social per ricordarla, vista la sua morte dopo un incidente.