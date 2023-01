Antonio Panaro ha perso la vita a soli 26 anni, in un grave incidente in provincia di Bari, precisamente sulla Statale Ss96, altezza Modugno.

Stava tornando a casa dopo un pranzo in famiglia. I suoi genitori stavano viaggiando su un’altra auto e hanno raggiunto il luogo dell’impatto dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane aveva deciso di ripartire da solo, a bordo della sua Audi.

Per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, improvvisamente ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro il guard rail. Antonio Panaro è stato sbalzato fuori dal suo mezzo. Lo scontro non gli ha lasciato scampo. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la sua vita.

Dopo i rilievi necessari, gli agenti delle forze dell’ordine hanno constatato l’assenza di frenate sull’asfalto ed escluso il coinvolgimento di altre vetture. Sembrerebbe, anche se l’ipotesi è ancora in fase di accertamenti, che il 26enne viaggiasse ad una velocità di 150 km/h.

Il cordoglio della comunità per la scomparsa di Antonio Panaro

La comunità di Rutigliano, dove il ragazzo viveva, è sconvolta. Tutti conoscevano “Tony” e sono numerose le persone che in queste ore lo stanno ricordando e salutando attraverso commoventi post pubblicati sui social.

ti prometto che ogni singolo giorno ti penserò e ricorderò ogni cosa.. Ricorderò i tuoi occhi e il tuo amore che non mi abbandoneranno mai💙 Vorrei che fosse solo un brutto sogno … ❤️ Riposa in pace,vivrai dentro di me ❤️.

Anche il Primo Cittadino, Giuseppe Valenzano, ha voluto mandare il cordoglio dell’intera comunità alla famiglia: