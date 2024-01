Una comunità sconvolta per la perdita di Domenico Magri, deceduto a soli 22 anni mentre era a bordo della sua moto: "Non ci sono parole"

Un’altra giovane vita che si è spezzata per le strade italiane. Domenico Magri aveva soltanto 22 anni e viveva nel comune di Crispano, in provincia di Napoli.

Domenico Magri si trovava a bordo della sua moto, quando improvvisamente si è scontrato contro una vettura. Dopo l’allarme, il ragazzo è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale di Frattamaggiore, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita, purtroppo senza successo.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Quest’ultimo è avvenuto in via Pozzo delle Canne, ma le responsabilità le due conducenti non sono ancora chiare. L’altro automobilista coinvolto nel sinistro stradale è un uomo residente a Crispano. La salma del 22enne è stata trasportata all’ospedale di Gugliano subito dopo il decesso e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Spetterà a quest’ultima decidere se disporre o meno l’autopsia.

I messaggio di addio per Domenico Magri

Dopo la tristissima notizia, numerosi messaggi di addio sono apparsi sui social network. Pubblicati da tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene e che hanno deciso di ricordarlo un’ultima volta in modo affettuoso. Anche il primo cittadino di Crispano, Michele Emiliano, ha voluto ricordare il ragazzo con un post su Facebook, stringendosi al dolore della sua famiglia. Ecco le sue parole: