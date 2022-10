Pordenone, Antonio Tieghi ha perso la vita nel sonno a 69 anni. A fare la triste scoperta, è stata la moglie al risveglio.

Subito la donna ha allarmato i soccorsi. In breve tempo, gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto l’abitazione e hanno provato a lungo a rianimare l’uomo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Antonio Tieghi.

Il 69enne era originario di Valdobbiadene, provincia di Treviso e si era trasferito a Pordenone da diversi anni. Era un geometra e recentemente aveva preso una laurea in ingegneria. Tutti lo ricordano come un uomo dalla mente brillante.

Negli anni ’90, aveva iniziato ad occuparsi dei piani di sicurezza. È stato uno dei primi a lanciarsi in un settore ancora poco sviluppato. Era diventato molto conosciuto, veniva chiamato su tutto il territorio regionale.

Antonio Tieghi era padre di due figli

Dal primo matrimonio, è diventato padre di due figli: Gianluca 32 anni e Pierpaolo 28 anni. Oggi entrambi sono straziati dalla notizia improvvisa del decesso del loro papà.

Si era risposato per la seconda volta con Sonia Graziani, la stessa donna che lo ha trovato senza vita al risveglio. La comunità è sconvolta, in tanti stanno ricordando Antonio per il meraviglioso uomo che era, definendolo professionale, stimato ed ex presidente dell’Ordine provinciale dei Geometri.

Aveva un solo vizio, il suo amato sigaro, che fumava sempre sulla terrazza della sua casa, in compagnia del suo pastore tedesco. Un’immagine che continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e che lo amavano.

Era anche molto colto, amava la storia, era un giocatore di scacchi e come hobby coltivava piante e bonsai. Antonio Tianghi aveva avuto, anni fa, problemi al cuore e si era sottoposto a una angioplastica. L’operazione si era conclusa nel migliore dei modi e si teneva sotto controllo. Ma, alla fine, il suo cuore ha ceduto, all’improvviso, inaspettatamente.