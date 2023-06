Il motorino sul quale viaggiava Anwar Megbli è stato travolto da un automobilista ubriaco: per il 18enne non c'è stato nulla da fare

Un incidente gravissimo e provocato da un automobilista sotto l’effetto di alcool è purtroppo costato la vita ad un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Anwar Megbli ed era conosciuto in tutta Livorno e provincia, per il suo talento nel calcio. Faceva infatti parte della squadra juniores dell’US Livorno e in diverse occasioni era stato convocato nella prima squadra.

L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba di domenica 4 giugno. Il 18enne e un suo amico erano a bordo di uno scooter e stavano percorrendo l’Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico, vicino alla provincia toscana.

Improvvisamente una vettura li ha tamponati, scaraventandoli a terra violentemente.

All’arrivo dei soccorritori del 118 sul posto, le condizioni dei due giovani che viaggiavano sul due ruote erano già molto gravi. In particolare quelle di Anwar, per il quale è stato disposto un urgente trasporto in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa.

I medici hanno tentato per ore e in ogni modo di salvare la sua vita, ma nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 giugno, si sono dovuti arrendere e annunciare la sua morte cerebrale.

Restano gravi, ma stazionarie, le condizioni dell’altro giovane che viaggiava sullo scooter. Tutt’ora è ricoverato all’ospedale di Livorno.

A seguito dei dovuti controlli, è risultato che il conducente della vettura che ha causato l’incidente era sotto l’effetto di alcolici.

Ora l’uomo sarà indagato per omicidio stradale. Le autorità lavorano per chiarire cause e dinamica del sinistro.

Cordoglio per la morte di Anwar Megbli

Anwar Megbli, come detto, era un calciatore e faceva parte della squadra juniores dell’US Livorno. La stessa società, tramite un toccante post sui social, ha voluto salutare il ragazzo per l’ultima volta:

No, non si può morire a 18 anni. Oggi, in seguito a un tragico incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione Sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni. Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore

Questo invece il messaggio pubblicato dal Castiglioncello calcio, squadra nella quale il 18enne aveva militato con le giovanili: