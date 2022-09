Non ce l’ha fatta Emma Tosa, si è spenta a soli 16 anni, dopo sole 24 ore dal sinistro in cui è rimasta coinvolta insieme alla madre. Anche quest’ultima è in condizioni molto gravi e si trova ricoverata in ospedale. Ora gli agenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’intera comunità al momento è in lutto per questa perdita così prematura e straziante. Sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la giovane e la sua voglia di vivere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 27 settembre. Precisamente lungo la vecchia strada Aurelia, nella zona di Sondraie, in provincia di Livorno.

La famiglia in realtà vive a Cecina, ma vengono dalla Campania. Emma in quell’occasione era in macchina con la madre. Erano a bordo della loro Fiat Panda.

Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la donna ha perso il controllo del suo veicolo e si è scontrata con un minivan sul quale erano a bordo altre 5 persone.

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era grave. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari. Tuttavia, all’arrivo dei medici la ragazza era in arresto cardiaco.

Il decesso di Emma Tosa 24 ore dopo il sinistro

Di conseguenza, i soccorritori per prima cosa l’hanno rianimata e solo successivamente l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Cecina. Però, viste le sue condizioni molto gravi, hanno disposto il suo trasferimento in elisoccorso al nosocomio Cisanello di Pisa.

Tuttavia, è proprio in questa struttura che circa 24 ore dopo il sinistro, la giovane ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi le contusioni che ha riportato. L’istituto in cui Emma studiava ha voluto diffondere la notizia con un messaggio sui social, nel quale hanno scritto: