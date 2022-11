Quanto accaduto ad Ancona ha sconvolto l’intera comunità. Un’anziana donna di 78 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, dopo una chiamata preoccupata della figlia.

Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche, così la figlia ha deciso di chiamare la madre, per accertarsi che stesse bene. Come spiegano le testate giornalistiche, i loro rapporti non erano più quelli di prima, per via di alcune divergenze caratteriali. La donna viveva nella sua casa da sola e non aveva partenti nel comune di Ancona.

Quando non ha ricevuto risposta, la donna ha chiamato il 112 ed ha chiesto ad una pattuglia di andare a controllare. Nessuno ha risposto alla porta, così i Vigili del Fuoco hanno forzato la serratura. Ed è stato allora che è arrivata la triste scoperta. L’anziana donna di 78 anni era deceduta da almeno due mesi, il suo corpo senza vita era in avanzato stato di decomposizione.

Il vicino di casa dell’anziana donna di 78 anni

Ai microfoni della trasmissione televisiva La vita in diretta, è intervenuto un vicino di casa. L’uomo ha spiegato che ultimamente sentiva una strana puzza sul pianerottolo, ma si era convinto che si trattasse dell’immondizia.

Ha poi rivelato di averla vista per l’ultima volta a settembre. Era molto conosciuta nel quartiere, eppure nessuno ha notato la sua assenza per due mesi. Nessuno ha sospettato che potesse esserle successo qualcosa.

La scoperta è avvenuta solo dopo una scossa di terremoto, che ha fatto preoccupare la figlia.

L’anziana donna di 78 anni era originaria di Salerno, ma da anni viveva da sola ad Ancona. Con la figlia i rapporti si erano raffreddati e non erano solite sentirsi spesso. Ma dopo la violenta scossa, la donna ha voluto accertarsi che la madre stesse bene.

Sembrerebbe, secondo quanto diffuso, che il decesso sia avvenuto per cause naturali. La salma sarebbe già stata riconsegnata alla famiglia, che potrà organizzare il suo ultimo addio.