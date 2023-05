Una vicenda sconvolgente si è verificata nella giornata di ieri a Verona. Le autorità hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna anziana del posto, che secondo i primi esami risulterebbe deceduta almeno 6 anni fa. Il figlio, un uomo di 60 anni, non ha mai dichiarato la sua morte e avrebbe continuato ad incassare e spendere la sua pensione.

Una vicenda che rimanda inevitabilmente la memoria a quanto accaduto circa un anno fa, l’11 maggio del 2022, a Cerré Marabino, in provincia di Reggio Emilia.

In quel caso le autorità, allertate da alcuni parenti e dai servizi sociali, avevano effettuato una perquisizione nella proprietà di un uomo del posto, rinvenendo il suo corpo senza vita in fondo ad un pozzo agricolo.

La vittima si chiamava Giuseppe Pedrazzini. Per l’occultamento del suo corpo erano finiti in carcere la moglie, la figlia e il genero. Il reato a loro contestato era stato anche quello di truffa ai danni dello Stato, visto che i tre non avevano dichiarato il decesso le 77enne e avevano continuato ad intascare la sua pensione.

Una vicenda molto simile, ma verosimilmente con dettagli più macabri, si è verificata nella giornata di ieri a Verona, dove la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di una donna anziana.

Il ritrovamento è avvenuto all’ultimo piano di una palazzina situata nel quartiere Borgo Milano della città veneta.

Anziana trovata morta: si cerca il figlio

Le indagini dei Vigili avevano portato le attenzioni degli agenti proprio in quell’abitazione, dove poi è stata effettivamente fatta la sconcertante scoperta.

Il corpo della donna giaceva nella camera da letto e, secondo un primo esame cadaverico, risulterebbe deceduta da almeno 5 o 6 anni, come ha dichiarato il Procuratore aggiunto Bruno Bruni.

Sul cadavere della signora è stato disposto naturalmente un esame autoptico, che oltre alla data di morte aiuterà a decifrare anche le cause del decesso stesso.

Al momento le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca del figlio dell’ottantenne, che al momento è irrintracciabile. Secondo le prime ipotesi, sembrerebbe che l’uomo non abbia dichiarato il decesso di sua madre e abbia continuato ad intascare e spendere la sua pensione per tutto questo tempo.