Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per la morte della bambina di 7 anni: gli agenti stanno visionando le telecamere

È stato aperto un fascicolo d’indagine per la scomparsa della bambina di 7 anni, morta mentre trascorreva una giornata con la famiglia alla piscina di Battuda, Pavia.

Si chiamava Evelyn Amendola ed era originaria di Rozzano, un comune in provincia di Milano. Stava facendo il bagno in piscina, quando è finita sott’acqua, si ipotizza per un possibile malore ed è rimasta incastrata sotto i gonfiabili per diversi minuti. Quando i bagnini sono riusciti a trovarla e a riportarla a galla, è subito apparsa in gravi condizioni. Tempestiva la corsa all’ospedale San Matteo di Pavia, dove i medici hanno cercato di fare il possibile. Purtroppo, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, il cuoricino della bambina di 7 anni si è fermato per sempre.

Dopo la tristissima vicenda, sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo d’indagine. Al vaglio ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza, che saranno fondamentali per capire come la piccola sia finita sott’acqua. Forse un malore o forse per qualche altro motivo.

La minore stava trascorrendo una giornata in piscina con la madre e il fratello. Nessuno avrebbe potuto prevedere quanto sarebbe accaduto. Tutti i presenti sono ancora sotto choc.

Le parole del Sindaco per la famiglia della bambina di 7 anni

Il Primo Cittadino di Rozzano ha espresso il proprio cordoglio sui social, a nome di tutta la comunità, dopo aver appreso la straziante notizia. Ecco le sue parole:

Apprendo con moltissimo dispiacere del decesso di una piccola di 7 anni avvenuto ieri pomeriggio nella piscina di Battuda. Insieme a tutti i miei concittadini di Rozzano, desidero esprimere un pensiero di grande cordoglio alla famiglia, alla sua mamma ed al suo papà.

Le indagini degli inquirenti saranno fondamentali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto quella mattina in piscina. Non è ancora chiaro se verrà disposta o meno l’autopsia.