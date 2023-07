La triste vicenda è accaduta ieri, 9 luglio, nella piscina di Battuda, Pavia. Una bambina di 7 anni ha perso la vita poco dopo l’arrivo al Policlinico San Matteo. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma alla fine il suo cuoricino si è fermato per sempre.

La bambina di 7 anni, originaria di Rozzano, si trovava in piscina con la sua famiglia. In poco tempo, quella che sarebbe dovuta essere una giornata di divertimento, si è trasformata in un incubo.

È stata colpita da un malore ed è finita sott’acqua, rimanendo poi incastrata sotto un gonfiabile. Il bagnino si è tuffato per salvarla e l’ha riportata a galla. Purtroppo era già priva di sensi. In breve tempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, che l’hanno trasportata con immediata urgenza in ospedale. È accaduto intorno a mezzogiorno. Poco dopo, tra le mura della struttura sanitaria, il cuoricino della minore si è fermato per sempre.

Le forze dell’ordine indagano sul decesso della bambina di 7 anni

Gli agenti dei Carabinieri hanno avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche per stabilire eventuali responsabilità. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza della piscina, che saranno fondamentali per chiarire come la piccola sia finita sott’acqua, se a seguito di un improvviso ed inaspettato malore o per altri motivi.

La notizia si è diffusa in breve tempo, gettando nello sconforto chiunque si sia ritrovato a leggerla. Una giornata in famiglia, in piena estate, una giornata di divertimento, che si è trasformata in pochi istanti nel peggiore degli incubi. Bisognerà ora attendere i prossimi aggiornamenti e le indagini delle forze dell’ordine, per capire cosa sia davvero accaduto alla bambina di 7 anni. Non è chiaro se verrà o meno disposta l’autopsia, l’esame potrebbe individuare la causa certa del decesso.