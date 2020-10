Simona, la moglie di Gennaro, chiede aiuto per suo marito il quale, nonostante sia malato di cancro, i medici lo vogliono dimettere. Alla luce di questo la donna fa un appello molto importante:

Gennaro ha scoperto di avere un tumore celebrale il 15 Gennaio. A causa della sua malattia, l’uomo è stato operato tre volte nel corso di una settimana. Il primo intervento è durato di 2 ore e mezza, il secondo di 12 ore ed il terzo di 4 ore e mezza.

Dopo essersi sottoposto a dei cicli di chemioterapia, le condizioni di salute di Gennaro sono iniziate a migliorare. Tutto questo fino a quando il primo ottobre l’uomo ha avuto una ricaduta. Di conseguenza le autorità sanitarie nel reparto di Neurochirurgia di L’Aquila e dimesso poi il 17 ottobre.

Alla luce di questo, Simona, una donna di 36 anni e originaria di Napoli, ha lanciato un importante appello:

Inoltre la donna, ha dichiarato che, nonostante sua marito sia malato e abbia bisogno di cure, i medici lo vogliono dimettere dall’ospedale:

Questa mattina sono stata convocata dal vice primario il quale mi ha detto che mio marito deve essere dimesso, anche se il tumore regredisce ha un drenaggio ventricolare che non funziona ma che per il momento non può essere toccato per una trombo embolia che ha in corso: se domani Io dimettono, io come lo curo a casa?