Era davvero troppo piccolo la chiesa di Appiano Gentile per contenere tutte le persone che hanno scelto di essere presenti per l’ultimo saluto a Giulia Masiello. La 26enne che purtroppo è deceduta a causa di un incidente in moto, insieme al suo fidanzato. Quest’ultimo è in gravi condizioni.

All’esterno della chiesa c’erano anche i bambini della sua classe del nido, che volevano dirle addio, visto che erano tanto legati a lei.

Giulia Masiello era diventata un’educatrice del nido ed era davvero molto felice di esser riuscita a realizzare il suo sogno. Era il lavoro che tanto amava. Purtroppo però, ha trovato la morte nella serata di sabato 4 giugno.

I due fidanzati erano a bordo della loro moto, quando all’improvviso si sono scontrati con una Fiat 500L, guidata da un uomo di 77 anni. L’impatto per loro è stato molto violento, al punto che il loro veicolo li ha schiacciati.

I medici intervenuti hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, ma Giulia è deceduta per i traumi riportati dopo l’incidente. Il fidanzato purtroppo è ancora ricoverato in condizioni molto gravi e sta lottando per la sua vita.

Le parole del parroco durante il funerale di Giulia Masiello

Il funerale è stato celebrato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 9 giugno, nella chiesa di Appiano Gentile, in provincia di Como. Monsignor Erminio Viola, nella sua omelia, ha detto:

Da me, vi aspettate delle risposte, ma non ne ho. Se non riempite il silenzio, perché solo con un illuminante silenzio si capiscono le parole di Dio.

Tante persone del posto hanno scelto di essere presenti. Infatti sia l’interno che l’esterno della chiesa erano molto affollati. C’erano anche i suoi piccoli alunni, che appena hanno visto uscire la salma, hanno lanciato in aria dei palloncini bianchi e rosa, tra gli applausi delle persone. Il padre Paolo Masiello, alla fine della messa, ha voluto prendere la parola e ha detto: