Nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio è stato approvato il testo della riformulazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe sulla salute mentale. A dare l’annuncio in merito al Bonus Psicologo è stato il ministro della salute Roberto Speranza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel mese di dicembre il Bonus che offriva sostegno psicologico alle famiglie italiane era escluso dalla legge di Bilancio 2022. Nella notte è avvenuta l’approvazione del Bonus Psicologico 2022 nelle commissioni riunite Affari Costituzionale e Bilancio.

A dare l’annuncio dell’approvazione del Bonus Psicologo 2022 è stato il ministro della salute Roberto Speranza. Già nella giornata di domenica aveva anticipato l’introduzione di tale misura:

Ci stiamo lavorando in queste ore e penso che già nel Milleproroghe in discussione alla Camera daremo una riposta. Il bonus probabilmente ci sarà, è una prima risposta, ma dobbiamo rafforzare tutto il nostro sistema sanitaria con un’azione strutturale e sinergica.

Non è tutto. Anche il primo firmatario di un emendamento precedentemente escluso ha commentato la vicenda. Con queste parole il deputato dem Filippo Sensi ha dichiarato:

Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in Aula alla Camera. Un passo avanti decisivo.