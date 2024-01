Aprilia, neonato abbandonato davanti l'ospedale, una donna lo ha lasciato con il passeggino ed andata via

In queste ore sono in corso tutte le indagini per una triste vicenda avvenuto nella giornata di venerdì 26 gennaio, ne comune di Aprilia. Alcuni sanitari dell’ospedale, hanno trovato un neonato abbandonato, all’interno di una carrozzina.

Gli agenti intervenuti sul posto, hanno controllato le immagini delle video sorveglianza ed hanno visto una donna con il volto coperto da una mascherina. Ora si sta cercando di capire di chi si tratta.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Latina Today i fatti sono avvenuti intorno alle 19.30 di venerdì 26 gennaio. Precisamente davanti l’ospedale che si trova nel comune di Aprilia, in provincia di Roma.

Da ciò che è emerso una donna, di cui non si conosce ancora l’identità, si è recata davanti la struttura. Non era sola, ma con lei presumibilmente c’era il figlio, che era dentro un passeggino.

Avrebbe usato appunto la scusa di andare in bagno e sarebbe andata via. I sanitari, quando hanno notato il passeggino e si sono avvicinati, hanno fatto la straziante scoperta. Dentro c’era un bimbo di circa 6 mesi.

Sin da subito hanno allertato le forze dell’ordine e poi lo hanno affidato ai medici, per tutte le cure del caso. Sull’accaduto è stato anche avvisato il Tribunale dei Minori della città di Roma.

Neonato abbandonato davanti l’ospedale: le indagini del caso

Gli agenti intervenuti sul posto, hanno per prima cosa controllato le immagini delle telecamere. Proprio da questi video hanno visto una donna, con il volto coperto da una mascherina, che pensa sia la madre, che arriva davanti l’ospedale.

Alla fine, lascia il passeggino e si allontana a piedi. Gli inquirenti vogliono capire di chi si tratta, ma per ora ipotizzano che la ragazza lo abbia lasciato davanti il nosocomio, con la speranza che qualcuno se ne prendesse cura.

Per fortuna, il piccolo sembra essere in buone condizioni di salute. Sembrerebbe che abbia circa 6 mesi di vita e lo stesso Tribunale, ha deciso di affidarlo per ora ad una casa famiglia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.