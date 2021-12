Dopo un’agonia durata 5 lunghi mesi, Lucia Guida di 23 anni, è morta in ospedale. Dal momento del drammatico incidente è entrata in coma e non si è più svegliata, fino al tragico epilogo. Ha lasciato una bambina di appena 2 anni.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto straziante che ha scosso migliaia di persone. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per la giovane mamma ma anche per i suoi familiari.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto lo scorso 20 luglio. Precisamente su Corso Italia, nella strada principale di Arezzo.

Lucia Guida era uscita per fare delle commissioni. Era da sola e fino a quel momento tutto stava procedendo tranquillamente. Aveva fatto anche degli acquisti per lei e per la sua piccola.

Tuttavia, proprio mentre stava attraversando la strada, è avvenuto l’impensabile. Da una prima ricostruzione la ragazza, probabilmente in un attimo di distrazione, non si è resa conto dell’arrivo di un’autobus ed è stata investita.

L’impatto è stato molto violento, al punto che il vetro anteriore del veicolo si è frantumato. La donna è svenuta a terra e i presenti, vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato sin da subito l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari.

Il tragico decesso di Lucia Guida dopo 5 mesi di agonia

I medici si sono resi conto che le condizioni della giovane madre erano disperate. Infatti hanno deciso di trasportarla d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso, all’ospedale di Siena. Lucia Guida a causa di quel drammatico incidente, ha riportato un trauma cranico.

Da quel momento è entrata in coma e purtroppo le sue condizioni non sono mai migliorate. Il tragico epilogo è avvenuto la scorsa notte, quando il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre, 5 mesi dopo l’incidente. Ha lasciato una bimba piccola, che mostrava spesso con delle foto sui suoi profili social. Niki Rappuoli, l’avvocato della famiglia, sull’accaduto ha dichiarato: