Si chiamava Martina Breschi la giovani di appena 31 anni, che purtroppo è deceduta nel pomeriggio di sabato 21 ottobre. La suocera che era alla guida della macchina, ha innescato la retromarcia e l’ha investita a forte velocità. Non ce l’ha fatta a riprendersi.

In queste ore le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La figlioletta della donna era con loro e purtroppo ha assistito a tutta la scena.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 16.40, di sabato 21 ottobre. Precisamente di piazza Serristoni, a Valdarno, in provincia di Arezzo.

Martina in realtà era originaria di Castelfranco Piandiscò, ma da tempo ormai si era trasferita a Londra. Era tornata in Italia per fare visita ai parenti, ma anche per essere presente ad una cerimonia.

In quel pomeriggio era uscita con la suocera 66enne e con la sua bimba. Stavano facendo delle spese. Infatti dopo gli acquisti, stavano mettendo tutto nel bagagliaio della macchina.

Quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la signora alla guida della Volkswagen Polo, ha innescato la retromarcia e l’ha travolta ad alta velocità. I presenti si sono subito allarmati. Infatti hanno prima cercato di rianimarla e poi hanno chiamato i soccorsi.

Il decesso di Martina Breschi dopo il grave sinistro

I medici hanno cercato invano di rianimarla anche loro. Alla fine però, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Martina non ce l’ha fatta ed ha perso la vita per i gravi traumi riportati.

La figlioletta che era con loro, ha assistito inerme a tutta la scena. La suocera invece, è apparsa da subito sotto shock. Per questo i medici hanno disposto per lei il ricovero all’ospedale di Ponte, a Niccheri.

Gli agenti intervenuti in queste ore stanno lavorando incessantemente per capire l’esatta dinamica di questo grave sinistro. L’intera comunità invece è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.