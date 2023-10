L'ultimo straziante addio alla mamma ed alla bimba morte nell'incidente sull'A13, il padre ha voluto leggere per loro una lettera

Sono stati celebrati nel pomeriggio di martedì 3 ottobre i funerali della mamma e della bimba decedute nell’incidente sull’A13. In tanti hanno scelto di essere presenti, anche per stare vicino ai familiari, colpiti dalle improvvise e strazianti perdite.

Maria Grazia Forgetta e la sua piccola, che pochi giorni dopo avrebbe compiuto 6 anni, hanno perso la vita nella giornata del 27 settembre.

Nel sinistro l’unico che è riuscito a salvarsi, è proprio il padre ed il marito, che era alla guida dell’auto. Dopo un breve ricovero in ospedale, per i traumi riportati, i medici hanno disposto le sue dimissioni. Ora sembra stare bene.

In occasione dei funerali della moglie e della sua unica figlia, Gioia, ha deciso di leggere per loro una straziante lettera, che ha letto durante il rito. Nella quale ha scritto:

Io senza di voi non potrò vivere, datemi ora la forza, perché io da solo non ce la faccio…

L’uomo poco dopo ha voluto ricordare la sua bimba e la donna, che purtroppo sono decedute nel sinistro. In tanti successivamente lo hanno supportato, in questo momento per lui così doloroso.

Alla fine della messa, tutti i bambini presenti, hanno posto dei fiori sulla bara bianca della piccola Gioia ed in quella della sua mamma. Inoltre, hanno anche fatto volare in aria tanti palloncini.

Incidente A13: come si sono svolti i fatti

Da ciò che è emerso i fatti sono avvenuti intorno alle 15.30, di mercoledì 27 settembre. Nel tratto di autostrada che va dai caselli di Ferrara Nord e Sud. La famiglia era appena uscita dalla loro casa da Abano Terme, a Padova.

Tuttavia, a causa di un sinistro tra 4 tir avvenuto poco più avanti, c’erano delle code. Il padre alla guida della sua Saab, però non si è affatto reso conto del mezzo pesante fermo alla fine del traffico.

L’uomo quando lo ha visto, ha cercato di sterzare verso sinistra, ma non è riuscito ad evitare l’impatto con la parte anteriore destra della sua macchina. La Saab dopo il sinistro è stata sbalzata per circa 30 metri. La famiglia purtroppo è rimasta incastrata nel veicolo completamente distrutto.