Arezzo, morto bimbo di 8 anni, figlio dell’ex calciatore Michele Bacis Arezzo, bimbo di 8 anni è morto: era il figlio di Michele Bacis, ex calciatore

Un vero e proprio dramma è avvenuto nella serata di venerdì 15 maggio. Un bimbo di soli otto anni, è precipitato dal balcone e nonostante il disperato tentativo dei soccorritori di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare, è morto. Era il figlio minore dell’ex calciatore Michele Bacis.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che non si aspettavano di poter vivere un dolore simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in via Montecatini, proprio nel cuore della città di Arezzo.

Erano circa le 22, quando è stato lanciato l’allarme al 118. I soccorritori si sono recati sul posto tempestivamente. Il piccolo è precipitato dal terzo piano della sua abitazione.

L’impatto con il suolo è stato molto violento. Per questo motivo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Donato, dove i medici stavano provando a fare il possibile per riuscire a salvarlo. Avevano preparato anche un elisoccorso per trasportarlo al Meyer di Firenze.

Purtroppo però, i traumi che aveva riportato a causa della caduta erano molto gravi ed infatti, nonostante i disperati tentativi dei dottori di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Il cuore del piccolo ha cessato di battere per sempre.

La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente ed ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Michele Bacis ha giocato nella Fiorentina, durante la stagione 2003/2004, poi con l’Arezzo in serie B e subito dopo ha esordito come allenatore con la squadra amaranto, in serie D.

E’ stato proprio lui a raccontare in un’intervista con La Nazione, che recentemente è stato colpito da un grave lutto. In una delle bare trasportare dai camion dell’esercito a Bergamo, c’era suo zio, che non era riuscito a sopravvivere al virus.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.