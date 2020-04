Arezzo: padre uccide la figlia di 4 anni con un coltello e poi cerca di togliersi la vita, gettandosi in un pozzo Tragedia in provincia di Arezzo: padre uccide la figlia a coltellate e poi si getta in un pozzo

L’orribile episodio è avvenuto a Levane, una frazione che si trova tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Un padre ha ucciso sua figlia e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo le prime notizie che sono state riportate, l’uomo davanti al resto della famiglia, un altro figlio e la mamma, ha tolto violentemente la vita alla sua bambina, con un coltello.

Il gesto, per la piccola di soli quattro anni, è stato fatale.

In seguito, l’uomo si è gettato in un pozzo, nel tentativo, non riuscito, di togliersi la vita. È stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, che si sono recati sul posto.

I soccorritori stanno ancora cercando di recuperarlo. L’uomo è ancora vivo e nelle prossime ore saranno divulgati nuovi aggiornamenti sul suo salvataggio.

Non è ancora stato reso noto il motivo, la dinamica dei fatti è ancora frammentaria, poiché appena accaduta.

Sul posto è giunto l’elicottero Pegaso, un’automedica, due ambulanze e gli agenti dei Carabinieri.

