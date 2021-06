Tragedia in provincia di Lecce: Arianna Lanzilotto è morta a 25 anni davati agli occhi della sua mamma e del suo papà

Arianna Lanzilotto, 25 anni, si è spenta davanti agli occhi dei suoi genitori. La giovane è morta a seguito di un infarto. A nulla sono serviti i numerosi tentativi di rianimazione dei soccorritori, che non hanno potuto far altro se non dichiarare la sua morte.

Una tragedia inaspettata che ha lasciato dolore e tristezza nel cuore di tutti coloro che la conoscevano, ma anche nell’intero web. Una tragedia che si è consumata lo scorso 29 maggio, durante le ore pomeridiane.

Arianna era a casa con i suoi genitori, quando all’ìimprovviso ha iniziato ad accusare un malessere e si è accasciata a terra. I genitori sono subito intervenuti in suo aiuto ed hanno allertato il 118.

La mamma e il papà non sono riusciti a fare nulla per la loro amata figlia, così come i soccorritori una volta raggiunto il posto. Inutili sono stati i tentativi di rianimare la 25enne. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Un infarto inaspettato e fulmineo, che le ha stroncato la vita in pochi attimi.

La comunità di Cursi (provincia di Lecce), luogo in cui è accaduto il dramma, è sotto shock. Nessun allarme precedente, nessun segnale che avrebbe potuto avvisare di una tragedia tanto grande e dolorosa. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia, in questo momento così delicato.

Amici, parenti e anche colleghi dei genitori. Tantissimi i messaggi che la mamma e il papà di Arianna hanno ricevuto. Anche sul web sono apparse le foto della giovane, accompagnate da commoventi post.

Chi conosceva Arianna Lanzilotto ha voluto ricordarla per la meravigliosa persona che era. Una ragazza con grandi aspettative e dai grandi valori. Una ragazza con uno sguardo dolcissimo e dalle maniere gentili, genuina nei sentimenti ed elegante.

Aveva compiuto 25 anni da pochi giorni, il 21 maggio. Arianna lavorava come agente immobiliare ed era molto conosciuta per aver sfilato per agenzie di moda locali.