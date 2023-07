La corsa folle, poi il tragico schianto: per Arnold Selishta, un 22enne residente il Lombardia, non c'è stato nulla da fare

Ancora un drammatico incidente stradale che purtroppo è costato la vita ad un ragazzo molto giovane. Questa volta il sinistro si è verificato in Lombardia, sulla Monza – Saronno e la vittima si chiamava Arnold Selishta. Il 22enne era a bordo di un Range Rover, che dopo aver perso aderenza con l’asfalto si è ribaltato più volte ed ha preso fuoco.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane, con diversi incidenti mortali che si sono verificati in diverse zone del paese e che hanno provocato, purtroppo, come spesso accade, delle vittime molto giovani.

È il caso ad esempio dello schianto avvenuto nel pomeriggio di domenica a Marsala, in provincia di Trapani. Il giovane Giuseppe Angileri, solo 18 anni e appena diplomato, era a bordo della sua auto insieme alla sua fidanzata 17enne, quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro di mattoni. Per lui non c’è stato niente da fare. Soccorsa e trasportata in ospedale la ragazza.

Lo stesso tragico destino di Giuseppe è toccato anche ad Arnold Selishta, un 22enne residente in Lombardia, che dopo una serata in compagnia dei suoi amici ha trovato la sua fine in un tremendo schianto.

Era a bordo di un Range Rover insieme a due amici. A pochi metri di distanza viaggiavano altri ragazzi della comitiva a bordo di una BMW M8.

Come riportato dalle autorità, pare che le due grosse automobili stessero sfrecciando a velocità molto sostenuta sulla Monza – Saronno.

Mentre percorrevano il tratto che collega Limbiate a Nova Milanese, in prossimità di piazza Tobagi, il terribile schianto.

Per Arnold Selishta non c’è stato nulla da fare

Il Range Rover ha perso improvvisamente aderenza con l’asfalto e si è ribaltato più volte dopo aver urtato una rotatoria.

Dopo l’impatto ha preso fuoco e i tre passeggeri sono rimasti in balia delle fiamme che iniziavano a propagarsi. Due di loro, un 18enne ed un 23enne sono riusciti a uscire dall’abitacolo, mentre Arnold, che aveva perso i sensi, è rimasto bloccato.

L’arrivo dei soccorritori è stato tempestivo e i medici hanno trasportato il ragazzo, che era in condizioni drammatiche, al San Gerardo di Monza, Lì, poco dopo il suo arrivo, si è spento.

I due superstiti, feriti lievemente, hanno raccontato che era lui alla guida dell’auto. Le autorità stanno indagando per accertare la dinamica dell’incidente.