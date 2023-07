Un drammatico incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri a Marsala, in provincia aid Trapani, è purtroppo costato la vita ad un giovane del posto di appena 18 anni. Si chiamava Giuseppe Angileri ed era alla guida di una Polo, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto finendo a schiantarsi contro un muro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane, con incidenti che hanno provocato la morte di diverse persone.

Uno particolarmente grave è avvenuto a Marsala, in provincia di Trapani, in Sicilia. Intorno alle 16:00, una Volkswagen Polo ha perso aderenza sull’asfalto e si è ribaltata diverse volte prima di schiantarsi rovinosamente contro un muro.

L’episodio si è verificato in Contrada Ponte Fiumarella e a bordo della vettura c’era una giovane coppia. Lui 18 anni, alla guida, lei un anno in meno, seduta sul sedile del passeggero.

Per il guidatore, Giuseppe Angileri, appena diplomato e provvisto di patente da poco tempo, non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori arrivati tempestivamente sul posto, hanno infatti potuto aiutare solo la ragazza, che era ferita lievemente e ancora sotto shock per l’incidente.

Cordoglio per Giuseppe Angileri

Tutti a Marsala Conoscevano Giuseppe Angileri e la sua famiglia. Moltissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore, di coloro che hanno voluto mostrare loro vicinanza e affetto.

L’Istituto Tecnico Tecnologico Giovanni XXIII – Cosentino, che il 18enne aveva frequentato e in cui si era da poco diplomato, ha affidato ai social un toccante messaggio di addio. Ecco di seguito le loro parole:

Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello. I compagni, i docenti, il Dirigente scolastico e l’intera comunità dell’Istituto Superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico appena diplomato. Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!

LEGGI ANCHE: Uomo di 47 anni annega a Torvajanica: voleva salvare i suoi figli in difficoltà.