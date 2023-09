Per gli inquirenti, il piccolo Marcos non è caduto dallo scivolo. La madre è stata arrestata con l'accusa di delitto premeditato

Una svolta inaspettata nelle indagini sul decesso del piccolo Marcos. Il bambino di due anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Livorno con la madre. Proprio la donna ha allarmato i soccorsi, raccontando che era caduto dallo scivolo due volte, mentre si trovavano in un parco giochi.

Per le autorità, la versione della madre non è veritiera ed è contraddittoria. Le indagini hanno fatto luce su un quadro completamente diverso, che ha portato all’arresto della donna.

Marcos, per gli inquirenti, non ha perso la vita per una caduta dallo scivolo, ma si è trattato di un delitto premeditato. Le parole della Questura di Livorno:

La versione dei fatti fornita dalla donna è stata giudicata priva di alcuna base logica e contrastante con i dati emersi dalle indagini.

Gli esami medici sul corpicino di Marcos

L’autopsia ha evidenziato gravi lesioni, che gli avrebbero impedito perfino di muoversi da solo e che non sono state causate da una caduta dallo scivolo. Grazie alle telecamere, gli inquirenti hanno ricostruito tutti i movimenti di madre e figlio. Insieme, il 16 agosto, sono entrati in un condominio, nelle ore pomeridiane. Dopo 11 ore, la madre è uscita con il suo bambino di due anni in braccio, forse già in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine credono che sia stata la donna, a seguito di violente azioni, a mettere fine alla vita del minore. All’intero del condominio sono stati sequestrati diversi reperti, che verranno analizzati.

Madre e figlio, originari del Centro America, si trovavano in vacanza a Livorno da soli, senza il papà. Quest’ultimo era l’affidatario esclusivo e la donna avrebbe dovuto riportargli il suo bambino proprio nello stesso giorno della tragedia. La mamma è ora in prigione a Pisa, in attesa di essere interrogata e di fornire la sua versione dei fatti davanti alle accuse di delitto premeditato.